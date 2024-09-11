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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da taksiciye bıçaklı saldırı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da taksiciye bıçaklı saldırı

        Avcılar'da üç kişi aracına bindiği taksicinin parasını gasbetmek istedi. Direnen taksiciyi bıçakla yaralayan saldırganlar, cep telefonunu alarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 22:42 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:42
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        Olay, dün gece Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Avcılar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Müşteri gibi taksiye binen 3 kişi, sürücü B.K.'yı (46) bıçakla tehdit ederek üzerindeki para ve değerli eşyaları istedi.

        Şüpheliler, direnen B.K.'yı göğsünden bıçakladı. Saldırganlar taksi şoförünün cep telefonunu alarak araçtan kaçtı. Yaralanan taksici Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırılırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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