Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Avcılar D-100'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Avcılar D-100'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

        İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrularak yoldan geçen otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, D-100'de trafik oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 01:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avcılar'da kaza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.

        Küçükçekmece yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yola savruldu.

        Savrulan otomobil, aynı yönde giden otomobile çarptı. Kazada, direğe çarpan otomobilde bulunan Serhat Elçi, Emine Alp, Doğanay Kara ve Arzu Baran yaralandı.

        Yaralılar, sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #avcılar kaza
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Habertürk Anasayfa