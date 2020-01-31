31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antivirüs kuruluşu Avast ile ilgili büyük bir skandal ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanında 400 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren ücretsiz antivürüs programı Avast’ın kullanıcı verilerini sattığı belirlendi. Buna göre Avast’ın yan kuruluşu olan Jumpshot adlı firma, toplanan kullanıcı verilerini dünyanın en büyük şirketlerine para karşılığı vermiş.
Kullanıcıların internet arama verilerini satan Jumpshot’un müşterileri arasındaysa Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephore, Home Depot, Conde Nast ve Intuit gibi firmaların olduğu ifade edildi.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Avast’ın aylık 435 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunurken, Jumpshot ise 100 milyon cihazın verisine sahip.
'OPERASYONLARI DERHAL SONLANDIRIYORUZ'
Satışa sözkonusu olan kullanıcı bilgileri arasında Google aramaları, Google Haritalar’daki konum aramaları, GPS koordinatları, şirketlerin LinkedIn sayfalarını ziyaret eden kişiler, belirli YouTube videoları ve pornografik siteleri ziyaret eden kişiler bulunuyor.
Toplanan verilerden, kullanıcıların pornografik siteleri hangi tarih ve saatte ziyaret ettiği, sitede hangi arama terimini arattığı ve hangi videoyu izlediği bilgilerinin de belirlenebildiği ifade ediliyor.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre skandalın ortaya çıkmasının ardından Avast CEO’su Ondrej Vlcek, özür mesajı da yayınladı.
Ondrej Vlcek mesajında, “Avast'ın CEO'su olarak şahsen kendimi sorumlu hissediyorum ve ilgili tüm kişilerden özür dilemek istiyorum. İnsanları korumak Avast’ın en büyük önceliğidir. Aksine herhangi bir şey kabul edilemez. Bu nedenlerle, yönetim kurulumuzla birlikte Jumpshot veri toplamayı sonlandırmaya ve Jumpshot’ın operasyonlarını derhal sonlandırmaya karar verdim” dedi.
HİSSELERİ ÇAKILDI
CEO’dan gelen bu özür mesajının ardından Avast’ın borsada işlem gören hisseleri de çakıldı. Londra Borsası’nda işlem gören Avast hisseleri bir günde yüzde 13’ten fazla değer kaybetti.
Avast’taki skandalın ilk ortaya atıldığı günden bu yya geçen 3 günde ise şirketin hisselerindeki kayıp, yüzde 28’i aştı. Bu hafta başında 5.4 milyar sterlin olan Avast’ın piyasa değeri, 1.5 milyar sterlin kayıpla dün kapanış itibariyle 3.9 milyar sterline kadar geriledi. Diğer bir deyişle kullanıcı verileri satma skandalının Avast’a sadece bu haftaki maliyeti 2 milyar doları buldu.
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