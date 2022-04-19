10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan genel kurul için ihtiyati tedbir kararı verdi. Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi belirlenen tarihte gerçekleşmeyecek. Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.
Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde yer alan hukukçu Utku Dönmez, 10. Asliye Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi. Av. Utku Dönmez'in açıklamaları şöyle:
"Mevcut karar Galatasaray'ı kaosa götürür. Galatasaray demokrasisine zarar verir. Hukuki olarak yapılacaklar mutlaka vardır ancak Başkan Burak Elmas'ın tüzüğün 28. maddesine göre yeni bir seçim takvimi açıklamasında ya da istifa ederek kulübü seçime götürmesinde yarar görüyorum. Galatasaray ile ilgili kararlar mahkeme koridorlarında değil, genel kurul üyeleri ve yönetim kurulu tarafından verilir. Seçim kararı, iptali istenen genel kurulda değil, yönetim kurulunda alınmış olup mevcut karar hem maddi hukuka hem de Galatasaray demokrasisine aykırıdır.
Bugün verilen kararın amacı Galatasaray'ı kaosa sürüklemektir. Kişisel ikballeri için Galatasaray üzerinden hesap görenler bunun altında kalırlar. Burak Elmas ve yönetimi derhal istifa etmelidir. Bu şartlarda kulübü yönetmeleri mümkün değil."
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