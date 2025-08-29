Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF üç ders sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF üç ders sınav tarihi

        AUZEF üç ders sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF üç ders sınav tarihi

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için üç ders sınav başvuru tarihi sona erdi. AUZEF'in duyurusuna göre, mezuniyet için üç ders sınavı başvuruları 18- 25 Ağustos 2025 olarak belirlenmişti. Peki AUZEF üç ders sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 16:30 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AUZEF üç ders sınav tarihi belli oldu. Programındaki tüm derslerini almış olup en fazla 3 dersten FF alan öğrenciler, başarısız dersi bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO şartını sağlayamayan öğrenciler, DC/DD notlu en fazla 3 dersten sınava girebilecek. İşte AUZEF üç ders sınav tarihi

        • 2

          AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

          Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak sınava katılacak. Sınav tek oturumda gerçekleştirilecek.

          KİMLER BAŞVURABİLİR?

          Programındaki tüm derslerini almış olup en fazla 3 dersten FF alan öğrenciler,

          Başarısız dersi bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO şartını sağlayamayan öğrenciler, DC/DD notlu en fazla 3 dersten sınava girebilecek.

          Öte yandan, staj, uygulama veya proje dersleri sınava dahil edilmiyor. Bu derslerin daha önce başarıyla tamamlanmış olması gerekiyor.

        • 3

          MAZERET SINAVI VAR MI?

          AUZEF tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir sebeple sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacağı da vurgulandı. Öğrenciler, sınavdan alacakları notlarla birlikte derslerinin en son geçerli notunu elde etmiş olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Habertürk Anasayfa