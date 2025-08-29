AUZEF üç ders sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF üç ders sınav tarihi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için üç ders sınav başvuru tarihi sona erdi. AUZEF'in duyurusuna göre, mezuniyet için üç ders sınavı başvuruları 18- 25 Ağustos 2025 olarak belirlenmişti. Peki AUZEF üç ders sınavı ne zaman, hangi tarihte?
AUZEF üç ders sınav tarihi belli oldu. Programındaki tüm derslerini almış olup en fazla 3 dersten FF alan öğrenciler, başarısız dersi bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO şartını sağlayamayan öğrenciler, DC/DD notlu en fazla 3 dersten sınava girebilecek. İşte AUZEF üç ders sınav tarihi
AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak sınava katılacak. Sınav tek oturumda gerçekleştirilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Programındaki tüm derslerini almış olup en fazla 3 dersten FF alan öğrenciler,
Başarısız dersi bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO şartını sağlayamayan öğrenciler, DC/DD notlu en fazla 3 dersten sınava girebilecek.
Öte yandan, staj, uygulama veya proje dersleri sınava dahil edilmiyor. Bu derslerin daha önce başarıyla tamamlanmış olması gerekiyor.
MAZERET SINAVI VAR MI?
AUZEF tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir sebeple sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacağı da vurgulandı. Öğrenciler, sınavdan alacakları notlarla birlikte derslerinin en son geçerli notunu elde etmiş olacak.
