AUZEF üç ders sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF üç ders sınav tarihi

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak sınava katılacak. Sınav tek oturumda gerçekleştirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programındaki tüm derslerini almış olup en fazla 3 dersten FF alan öğrenciler,

Başarısız dersi bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO şartını sağlayamayan öğrenciler, DC/DD notlu en fazla 3 dersten sınava girebilecek.

Öte yandan, staj, uygulama veya proje dersleri sınava dahil edilmiyor. Bu derslerin daha önce başarıyla tamamlanmış olması gerekiyor.