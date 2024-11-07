AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları tamamlandı. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AUZEF sonuçları sorgulamaları sürüyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları sonrası gözler AUZEF sınav sonuçlarının açıklamasına çevrildi. İşte AUZEF sonuçlarına ilişkin detaylar
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AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.
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