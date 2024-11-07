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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

        AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları tamamlandı. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:40
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          AUZEF sonuçları sorgulamaları sürüyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları sonrası gözler AUZEF sınav sonuçlarının açıklamasına çevrildi. İşte AUZEF sonuçlarına ilişkin detaylar

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          AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

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