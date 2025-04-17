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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı: AUZEF sonuçları açıklandı mı?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Ara sınavlara katılımı gösteren öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi, sınavın sona ermesinin ardından mercek altına aldı. AUZEF ara sınav sonuçları Online Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edildi. İşte 2025 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 21:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:17
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        • 1

          12 Nisan tarihinde başlayan AUZEF ara sınavları 13 Nisan tarihi itibarıyla sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, "2025 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AUZEF sınav sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

          İstanbul Üniveritesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar AKSİS üzerinden kullnıcı adı ve şifre girişi ile erişim sağlanabilecek.

          AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 3

          AUZEF SINAV TAKVİMİ

          Bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde,

          Bütünleme sınavları 12 - 13 Temmuz tarihlerinde,

          Üç ders sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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