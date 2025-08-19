AUZEF mezuniyet 3 ders sınavı başvuru ekranı 2025: AUZEF mezuniyet 3 ders sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AZUEF) mezuniyet için üç ders sınavı duyurusu yayımladı. Duyuruya göre, üç ders sınavı başvuruları 18 Ağustos'ta başladı ve 25 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru esnasında öğrenciler, sınava girmek istedikleri dersleri seçerek onaylayacak. Peki, AUZEF mezuniyet 3 ders sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyet 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2025 AUZEF 3 ders sınavı başvuru ekranı, şartları ve sınav tarihi...
AUZEF MEZUNİYET İÇİN 3 DERS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2025
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AZUEF) mezuniyet için üç ders sınavı duyurusu yayımladı.
Duyuruya göre AUZEF mezuniyet 3 ders sınavı başvuruları, 18 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 25 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.
AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Öğrenciler, aksis.istanbul.edu.tr adresine girip AUZEF ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) alanına tıklamaları ve Başvurularım menüsünden “Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Başvuruları” sekmesinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Başvuru esnasında öğrenciler, sınava girmek istedikleri ders(ler)i seçerek, onaylayacaklardır.
AUZEF dışında İlahiyat Fakültesine bağlı uzaktan eğitim lisans tamamlama programına (İLİTAM) kayıtlı öğrencilerden mezuniyet için üç ders sınavına girmek isteyenlerin bağlı bulundukları Fakültenin öğrenci işlerine 18-25 Ağustos tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.
AUZEF MEZUNİYET 3 DERS SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden en fazla üçünden mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar.
Öğrencinin programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.
Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giremezler.
Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.
Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.
Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
AUZEF MEZUNİYET 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10:00'da uygulanacak.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Başvurusu kabul edilen öğrenciler sınav tarihinden bir hafta önce sınava giriş belgelerini AKSİS otomasyon sisteminden giriş yaparak AUZEF ÖYS’den alabileceklerdir.
