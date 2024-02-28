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        Haberler Ekonomi Teknoloji AutoFlight, elektrikli hava taksisinin deneme uçuşunu yaptı - Teknoloji Haberleri

        AutoFlight, elektrikli hava taksisinin deneme uçuşunu yaptı

        Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight, şehirler arası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracının (eVTOL) deneme uçuşunu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:55 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:55
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        Elektrikli hava taksisi deneme uçuşu yaptı
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        Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight tarafından yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.

        "DÜNYANIN İLK ŞEHİRLER ARASI HAVA TAKSİSİ SEFERİ"

        Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.

        Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.

        Altı pervaneli planör tipi hava aracı, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişi taşıyabiliyor. Araç saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

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