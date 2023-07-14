Austria Wien - Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Austria Wien'le karşı karşıya geliyor.

AUSTRIA WIEN: 0 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20.30

YAYIN: GS TV

STAT: Franz-Horr (Generali Arena)

AUSTRIA WIEN: Kos, Galvao, Handl, Potzmann, Martins, Holland, Fischer, Rantfl, Jukic, Fitz, Tabakovic

YEDEKLER: Früchtl, Platovic, Huskovic, Meisl, Polster, Gruber, Braunöder, Vucic, Silva Kangani

TEKNİK DİREKTÖR: Michael Wimmer

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Yunus, Yusuf, Kerem, Barış

YEDEKLER: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Ali Turap, Metehan, Mertens, Emre, Caner, Özgür Baran, Moruţan, Hamza, Baran

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Maçın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen ve yakaladığı önemli birkaç pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray, rakip kalede üst üste tehlikeli ataklar oluşturdu. Sarı-kırmızılı takım, 68. dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutta topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.