        Austin Reaves şov yaptı, Lakers kazandı! - Basketbol Haberleri

        Austin Reaves şov yaptı, Lakers kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in 51 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 127-120 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:26
        Reaves şov yaptı, Lakers kazandı!
        Los Angeles Lakers, LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarının sakatlıkları nedeniyle oynamadığı Kings deplasmanında Reaves'in 51 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı. İkinci galibiyetini alan konuk ekipte Deandre Ayton 22 sayı, 15 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı kaydetti.

        Kings'te ise Zach LaVine'ın 32 sayı, 4 ribaunt, Dennis Schröder'in 18 sayı, 12 asist ve Domantas Sabonis'in 10 sayı, 14 ribauntluk katkısı, sezonun ikinci mağlubiyetini önleyemedi.

        SPURS 3'TE 3 YAPTI

        San Antonio Spurs, sahasında Brooklyn Nets'i 118-107 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

        Spurs'te Victor Wembanyama 31 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Dylan Harper 20 sayı, 6 ribaunt 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

        Üçüncü maçından da mağlup ayrılan Nets'te ise Cam Thomas 40 ve Michael Porter Jr 16 sayı kaydetti.

