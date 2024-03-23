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        Haberler Spor Futbol Attila Szalai: Türkiye çok kaliteli bir takım - Futbol Haberleri

        Attila Szalai: Türkiye çok kaliteli bir takım

        Macaristan'da Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai, A Milli Takımı 1-0 mağlup ettikleri maçına ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 01:29 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:29
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        "Türkiye çok kaliteli bir takım"
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        Macaristan'da Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai, A Milli Takımı 1-0'lık skorla yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

        "ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

        Ropörtajı ilk olarak Türkçe veren Attila Szalai, "Teşekkür ederim. Biraz yorgunum çünkü çok çalıştık. Zor bir takıma karşı iyi oynadık. Türkiye çok iyi bir takım." dedi.

        Türkiye'nin seviyesini değerlendiren Szalai, "Herkes biliyor çok kaliteli oyunculara sahipler. Çok iyi oyunculara sahip olduklarının farkındalar." ifadelerini kullandı.

        Szalai ayrıca, "Bugün Türkiye bizi fazlasıyla zorladı. Ceza sahamıza bizi itti. Bu da beni zorladığı için bundan memnunum" açıklamasında bulundu.

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