Attila Atasoy'dan yeni single

Müzikseverlerin beğenisine sunulan "Hoşça Kal"ın sözü başarılı sanatçı Müjdat Gezen, bestesi ise İlkim Karaca imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesi ise Sonay Yağız'a ait.

Erkan Çelenk'in yönettiği klipte Attila Atasoy, korona günlerine uygun biçimde maskeli ve mesafeli biçimde klipte rol aldı.