1987'de "Farzet ki Ben Seni Hiç Tanımadım" şarkısı ile kendini tekrar hatırlattı. 1989'da Erdal Çelik'in yorumladığı söz ve müziği kendisine ait olan "Yaz Yağmuru" adlı bestesi Altın Güvercin Yarışması 3.lüğü aldı. 1994-1999 arasında kısa süren bir evlilik yaptı. Bu evlilikten 1995 doğumlu Ada adında bir kızı var. Halen müzik ve sahne çalışmalarını zaman zaman sürdürüyor ve 2011 yılından beri Eczacılık yapmıyor. "Düş Peşime" isimli gezi yazılarından oluşan ilk kitabı Mayıs 2016'da yayınlandı.