ATP'de şampiyon Medvedev

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Daniil Medvedev, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 51. ATP Finalleri, Medvedev ile Thiem arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.

4 numaralı seribaşı Medvedev, 2 saat 42 dakika süren mücadelede 3 numaralı seribaşı rakibini 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.

ATP Finalleri'nde oynadığı beşinci maçını da kazanan Rus tenisçi, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.