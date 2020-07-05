İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim'de koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleşti.

İHA'nın haberine göre, atlı polis birliği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Atlı ekipleri gören bazı vatandaşları cep telefonlarına sarılarak polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Ekipler turistik bölgelerde koronavirüse karşı tedbirlere uyulması ve asayişi sağlama amacıyla denetimlerine devam edecek.

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