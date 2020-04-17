Atletizm özlemini evde torunlarıyla spor yaparak gideriyor

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocukluk yıllarından itibaren atletizm yapan 71 yaşındaki Antika, Kovid-19 salgını nedeniyle gönül verdiği spordan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Salgından önce haftanın 4 günü 10-15 kilometre koşarak antrenmanlarını aksatmadan yapan Antika, yaklaşık 55 yıl ara vermeden koştuğu pistlere dönmenin özlemini çekiyor.
Bu zor günlerde, beraber yaşadığı torunlarıyla bir odanın içinde koşarak zaman geçiren Antika, böylece formunu koruyarak, tekrar döneceği pistlere de hazırlık yapıyor.
- "Dinç ve sağlıklı olmamı atletizme borçluyum"
Hasan Antika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokula giderken başladığı atletizm sporunu bugüne kadar sürdürdüğünü belirterek, okul yıllarında katıldığı yarışlarda da derecelerinin olduğunu söyledi.
Daha sonraki yıllarda antrenörlük yaparak birçok sporcu yetiştirdiğini anlatan Antika, "Bu yaşta dinç ve sağlıklı olmamı, yaklaşık 55 yıldan beri sürekli yapmış olduğum atletizm sporuna borçluyum ve bugünkü sağlığımda da bu büyük bir nimet." dedi.
Antika, herkese spor yapmayı tavsiye ederek, "Dile kolay, 55 yıldır sürekli idman yapıyorsunuz. Haftada 4-5 gün koştuğum parkurlara ne yazık ki çıkamaz hale geldim. Ülkemizde de koronavirüsten dolayı tedbirler alınması gerekliydi. Biz de bunlara uyuyoruz. Yaşım nedeniyle dışarı çıkamıyorum, bu kurallara uymak zorundayız." diye konuştu.
Günlerinin çoğunu spor yaparak geçiren biri için evde kalmanın çok zor bir durum olduğunu dile getiren Antika, "Evde hareketli olmaya gayret ediyoruz. Torunlarımla bir odadan diğer odaya koşarak spor yapmaya gayret ediyorum. Sık sık bulunduğum odaları havalandırıyorum, temiz hava alıyorum. Sürekli hareketli olmaya çalışıyorum. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Bol sıvı alıyorum. Torunlarımla oynayarak sporuma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
Antika, herkesin el ele vererek salgının üstesinden gelebileceğine işaret ederek, kurallara uyarak herkese örnek olmak istediğini söyledi.
Herkesin gayretiyle bu günlerin sona ereceğini umut ettiğini belirten Antika, "İnşallah yakın bir zamanda tekrar parkurlara döneceğim ve koşmaya başlayacağım. O günleri hasretle bekliyorum. Diyorum ki 'Evde kal Türkiye', mutlu günler tekrar gelecek." dedi.
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