Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik, La Liga devine transfer olamak üzere!

İspanyol ekibinin Lille ile anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Lille'in şimdiden ayrılık ihtimali için Tottenham'ın sağ beki Serge Aurier ile anlaştığı belirtildi.

24 yaşındaki milli futbolcu, 2018 yazında İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro karşılığından Lille'e transfer olmuştu.