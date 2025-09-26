ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Jude Bellingham, son oynanan Espanyol ve Levante maçlarında kısa da olsa süre almaya başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Bellingham'ın geri dönüşünün ardından Arda Güler'i ilk 11'den kesip kesmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

El Nacional'in haberine göre Alonso, derbi için Arda Güler ile Jude Bellingham arasında tercihini Milli yıldızdan yana kullandı.