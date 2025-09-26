Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da Madrid derbisi!
İspanya LaLiga'nın 7. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Atletico Madrid ile Real Madrid zorlu maçta kozlarını paylaşacak. İki İspanyol takımı da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Madrid derbisinde gözler milli oyuncumuz Arda Güler'de olacak. Ligde çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alan eflatun-beyazlılar, 18 puanla zirvede yer alıyor. 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Atletico Madrid ise 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta Arda Güler ilk 11'de mi, oynayacak mı? İşte Atletico Madrid-Real Madrid maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri!
ATLETİCO MADRİD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid-Real Madrid maçı, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 17:15'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Madrid derbisi, S Sport, S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Galan, Molina, Barrios Rivas, Köke, Gallagher, Griezmann, Alvarez
Real Madrid: Courtois, Huijsen, Raul, Fernandez, Valverde, Ceballos, Mastantuonu, Garcia, Arda, Vinicius, Mbappe
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?
Omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Jude Bellingham, son oynanan Espanyol ve Levante maçlarında kısa da olsa süre almaya başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Bellingham'ın geri dönüşünün ardından Arda Güler'i ilk 11'den kesip kesmeyeceği ise merak konusu olmuştu.
El Nacional'in haberine göre Alonso, derbi için Arda Güler ile Jude Bellingham arasında tercihini Milli yıldızdan yana kullandı.
Alonso, Bellingham ile şahsen görüştü ve kendisine bu zorlu müsabakada yedek olacağını bildirdi. Haberde, Xabi Alonso'nun yüzde 100 hazır olmayan İngiliz futbolcuyu oynatmanın risk olacağını düşündüğü ve yüksek tempoda geçmesi beklenen derbide Jude Bellingham'ı yedek soyundurmaya karar verdiği belirtildi.
Arda Güler, dev maçta Aurelien Tchouaméni ve Fede Valverde ile orta sahada yer alacak.
