İspanya La Liga'da 29'uncu hafta maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Inter'i penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükselen Simeone'nin öğrencileri, ligde de Barcelona engelini aşarak üç puana sahip olmak istiyor. Devler Ligi'nde Napoli'yi saf dışı bırakan Xavi'nin öğrencileri ise zorlu deplasmandan galibiyet alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte, Atletico Madrid- Barcelona maçına dair detaylar...