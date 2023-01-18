Atlantik'i tek başına geçti... Sıradaki hedefi Pasifik

Yelken sporcusu Başak Mireli, 23 Aralık'ta İstanbul isimli yelkenli teknesiyle Yeşil Burun Adaları'ndan yola çıkarak, 24 günlük yolculuğun ardından Karayipler'deki Martinik'e ulaştı.

Atlantik Okyanusu'nu yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli, video konferans yöntemiyle AA'ya konuştu.

Mireli çocukluk yıllarında yelkene başladığını, üniversiteyi ODTÜ'de okuması nedeniyle yelkene ara verdiğini, okulun bitmesinin ardından İstanbul Yelken Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak yarışmalara katıldığını anlattı.

Uzun bir süre yarıştıktan sonra yarış hayatını bırakarak gezi yelkenciliğine başladığını kaydeden Mireli, şunları söyledi:

"Çok uzun zamandır da böyle uzun yollar yapıyorum. Temmuz 2022'de eşimle dünya seyahatine çıktık. Batıya doğru bir yolculuk dediğimiz, bütün Akdeniz'i geçtikten, Cebelitarık'tan Kanarya Adaları'na indikten sonra tekrar güneye yolculuğumuz Yeşil Burun Adaları'na doğru devam etti. Orada yollarımızı ayırdık ve ben Atlantik geçişini tek başına yaparak Karayipler'e ulaştım."

Atlantik Okyanusu'nu geçiş rotasının Yeşil Burun Adaları'ndan başladığını belirten Mireli, "Tam aslında rota kuş uçuşu olarak 2 bin 85 mil. Ancak biraz rota itibarıyla rüzgarlar ve dalgalar dolayısıyla güneye inmeniz gerekiyor. Toplamda 2 bin 384 mil yol yaptım. Karşıda Güney Amerika ile Kuzey Amerika arasında bulunan Karayip Adaları'ndan Martinik Adası'na ulaştım. 24 gün sürdü bu yolculuk" diye konuştu.