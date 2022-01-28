Atiye: “Gurulardan eğitim aldım” 0:00 / 0:00

‘Kadir Kaymakçı ile Konuşmadık Demeyiz’e konuk olan ünlü şarkıcı Atiye, yeni şarkısı 'Ses Seda Yok' için 3 ay Hindistan'da kaldığını ve gurulardan eğitim aldığını söyledi.



Üç yıllık uzun bir aranın ardından sonra ‘Ses Seda Yok’ adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı Atiye, ‘Kadir Kaymakçı ile Konuşmadık Demeyiz’e konuk oldu. Birçok popçu albüm için Amerika’ya, İngiltere’ye giderken kendisinin neden Hindistan’a gittiğini, gurulardan aldığı ses eğitiminin kendisine neler kattığını, bir Pakistan halk şarkısına yeni sözler yazarak ‘cover’ladığı ‘Ses Seda Yok’un hikayesini, ‘Kavvali’ müziğinin şarkılarına etkisini, klipteki ‘Ying-Yang’ imajının anlamını anlattı… Bu keyifli sohbeti kaçırmayın...