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Adeta yıldızlar geçidi olan albümden Sezen Aksu, Nükhet Duru, Teoman, İpek Açar, Cem Adrian, Pamela, Zeynep Casalini, Kenan Doğulu, Işın Karaca, Ayşegül Aldinç, Ceylan Ertem, Gripin, Mehmet Erdem, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Niran Ünsal, Lara ve Hepgül Özdemiroğlu gibi birçok ünlü isim, unutulmaz şarkıları günümüz soundlarında ve yeni aranjelerle yorumlandı.

Alper Atakan, Alper Kömürcü, Ozan Doğulu, Halil İbrahim Işık, Saki Çimen, Gürsel Çelik gibi usta aranjörlerin imzasının yer aldığı albümün hazırlık aşaması 4 yıl sürdü. 30 şarkıcının yer aldığı albümde 200 bin barajını YouTube'da geçme başarısını ilk yakalayan Cem Adrian ve Lara Özdemiroğlu'nun birlikte seslendirdiği 'Yara' adlı şarkı oldu.

Sezen Aksu'nun muhteşem yorumladığı 'Bir Vurgun Bu Sevda' adlı şarkı 195 bin dinlenerek ikinci sırada yer aldı. Daha öncesinde Sezen Aksu, Tarkan gibi birçok başarılı isimden de seslendirdiği Firuze'ye Teoman'ın kattığı yorumda müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı. Teoman ile yeniden yıldızı parlayan şarkı ise 128 bin dinlendi.

"DUYGUSAL BİR SÜREÇ OLDU"

Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lara Özdemiroğlu, "Evde babamla piyano başında eğlencesine çalıp, söylediğimiz bir parçayı tüm acemiliğimle hem sesine, hem de kendisine hayran olduğum Cem Adrian ile söylemek ve babamla paylaştığım bu güzel anları kalıcı kılmak benim için çok duygusal ve gurur verici bir süreç oldu. Babamın aile olmanın ilk adımını atarken bu şarkıyı anneme bestelemiş olması hem benim, hem de ailemiz için anlamı büyük" diyerek duygularını dile getirdi.