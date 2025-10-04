Atilla Gerin: Puan için gelmiştik, başaramadık

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Kocaelispor’a penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Selçuk Şahin'in yerine basın toplantısına katılan Yardımcı Antrenör Atila Gerin, değerlendirmelerde bulundu.

"PUAN İÇİN GELMİŞTİK, BAŞARAMADIK"

Gerin, "İki takım için de zor olan haftaydı. Kocaelispor galibiyet alamamıştı, biz de puan olarak altlardaydık. Buraya puan için gelmiştik ama başaramadık. Üzgünüz. Oyun olarak ikinci yarı maç bize daha yakındı, 80. dakikaya kadar. Maalesef penaltı golüyle mağlup olduk. Kocaelispor’u tebrik ediyorum. Biz de bu haftadan sonra puanlar almak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.