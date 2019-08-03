Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Fas asıllı başarılı futbolcu Atıf Chedjou geçtiğimiz gün kızları ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Başarılı futbolcu bir süre çocuklarıyla beraber mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra çocuklarıyla eğlence merkezinde keyifli anlar geçiren Chedjou, gününün tamamını kızlarına ayırdı.