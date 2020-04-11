11 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Atatürk ve Mevlana'ya sosyal medya üzerinden hareket eden Emre G. tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre G. isimli bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla ilgili soruşturma başlattı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıklamıştı

11.04.2020 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
Emre G.
DHA

Şüpheli Emre G. hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddelerinden yakalama ve gözaltı talimatı verilmişti. Kararın ardından emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.  

Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Kadıköy'deki adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerince şüpheli Emre G. dün gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin Konya'ya götürülmeyeceği öğrenilirken, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı bildirilmişti. 

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İstanbul'da market kuyruğunda kavga!
İstanbul'da market kuyruğunda kavga!
Suç duyurusunda bulundular... Belge sahteymiş!
Suç duyurusunda bulundular... Belge sahteymiş!
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra da...
Canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra da...
İmamoğlu’nu tehdide tutuklama
İmamoğlu’nu tehdide tutuklama
İstanbul'da sağlıkçılara 150 otobüs
İstanbul'da sağlıkçılara 150 otobüs
İstanbul Valiliği'nden maske açıklaması
İstanbul Valiliği'nden maske açıklaması
"Mücadelemizin sonuna odaklanalım"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X