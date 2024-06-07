Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde 750 kişi 95 km yolu yürüyecek

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Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen yürüyüşün hazırlıkları tamamlandı.

Bu kapsamda 9 Haziran'da İnebolu'dan yola çıkacak katılımcılar, 12 Haziran'da Kastamonu'ya ulaşacak.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İstiklal Yolu'nun tarihi önemine işaret etti.

Dallı, Kurtuluş Savaşı yıllarında Karadeniz üzerinden gelen silah, cephane, mühimmat ve insanların bu yol üzerinden cepheye intikal ettirildiğini söyledi.

İstiklal Yolu'nun yakın tarihte milli park olduğunu da hatırlatan Dallı, "Kastamonu'nun 3 milli parkından bir tanesi de İstiklal Yolu Milli Parkı. Atatürk biliyorsunuz, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' demiş. Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında gerçekten bu yoldan aktarılan silah, cephane, mühimmat ve insan desteği çok ciddi bir rol oynamış. Coğrafyanın zorluğunu biliyorsunuz. Sadece burası 95 kilometre" dedi.

Karadeniz'den gelen cephanenin gemilerden denk kayıklarına alındığını anlatan Dallı, mühimmatın bu şekilde karaya ulaştığını vurguladı. Cephanenin zorlu coğrafyayı aşarak cepheye kadar ulaştırıldığına dikkati çeken Dallı, şunları dile getirdi: "Daha sonra Atatürk, savaş kazanıldıktan sonra demiş ki 'Bu kayıkçıların özellikle yaptıkları bu hizmetin karşılığını biz ödeyelim'. Kendilerine bir teklif getirilmiş. Hiçbiri kabul etmemiş. Demişler ki, 'Biz bunu vatan için yaptık'. 1924 yılında İnebolu'ya istiklal madalyası tevcih etmiş. Türkiye'nin tek istiklal madalyalı ilçesi de İnebolu."

Yürüyüşün o günkü ruhu yansıtması açısından önemli olduğunun altını çizen Dallı, "Onların hissettiği o ruhu, çektikleri o sıkıntıları, çileyi bir nebze de olsa bugünkü gençlerimize, işte insanlarımıza hissettirmeye çalışalım. Bunu hep beraber içimizde, gönlümüzde, kalbimizde hissedelim. Bu vatanın nasıl kurtulduğunu, bu Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu biraz daha derinden hissetme imkanı bulalım. Bu yürüyüşü yapmaktaki bütün maksadımız bu" değerlendirmesini yaptı. Yürüyüşü daha geniş kapsamlı yapmak istediklerini ifade eden Dallı, bunun arayışı içinde olduklarını aktardı.

Bu yılki yürüyüşle ilgili de bilgi veren Dallı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yürüyüşün aynı konsepte gerçekleşeceğini anlattı. Gün boyunca yürüyüş yapılacağını belirten Dallı, "Akşamları konaklama noktaları var, biliyorsunuz. Oralarda akşamları çeşitli etkinlikler yapılacak, tabii bu yürüyüşün ruhuna aykırı olmamak kaydıyla bunlar yapılıyor. 750 kişinin katılacağını şu an itibariyle öngörüyoruz. Hep birlikte inşallah bunu da daha ulusal düzeyde tanınır ve kutlanır hale getirmek için çalışıyoruz" dedi. Yürüyüşün tamamlanacağı 12 Haziran'da vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'na davet eden Dallı, "Burada Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezimizin çok güzel gösterileri olacak. Uçaklarımızın gösterisi olacak. Yani son günkü programımızın çok güzel olacağını umuyorum" diye konuştu.