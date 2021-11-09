Atatürk'ün kıyafetlerini yıllar sonra tekrar dikti

Atatürk Kınalı Ada'daki evimize gelip, kalıp orada çalışmalar yaparlarmış. Taksim Park Otel'de dedemle buluşup, kıyafetlerini kendi çizermiş ve ölene kadar da kendi kıyafetlerini Levon Usta dikmiş. Renklerine kadar kendisi de karar verirmiş. Hatta bir dönem sırtı trikolu yelekler yapmış, böbrek rahatsızlığı yaşarmış, o yelekler sıcacık tutarmış. Çoğu kişi bilmez, 'lacivert giymez' derler ama iki tane lacivert koleksiyonu da var. O dönemin kumaşlarında renklerde çok alternatif olmadığı için daha çok siyah ve koyu toprak rengi giyermiş" dedi.