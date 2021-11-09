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Atatürk'ün kıyafetlerini yıllar sonra tekrar dikti

Ulu önder Atatürk'ün 1920'li yıllarda terzilik eğitimi alması için Paris'e gönderdiği ve daha sonra kendi tasarladığı kıyafetlerini diktirdiği Levon Usta ile aynı adı taşıyan torunu Levon Kordonciyan, o kıyafetleri asıllarına uygun olarak tekrar yaptı. Kıyafetler bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Valiliği'nin resepsiyonunda ve daha önce de bir çok yerde sergilendi. Kıyafetler şimdi ailenin Harbiye'deki dükkanında sergileniyor

09.11.2021 - 12:08 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'de TBMM'den çıkarken giydiği pelerinli frakı, Atatürk Orman Çiftliği'nde giydiği beyaz keten takımı , 1935 yılında Türkkuşu Uçuş Okulu'nun açılışında giydiği mavi ceketli, papyonlu kıyafeti ve daha fazlası...

     

  • DHA'nın haberine göre Atatürk'ün 1920'li yıllarda terzilik eğitimi alması için Paris'e gönderdiği ve daha sonra kendi tasarladığı kıyafetlerini diktirdiği Levon Kordonciyan'ın aynı ismi taşıyan torunu tarafından yeniden aslına uygun olarak dikildi.

     

     

  • O tarihlerde kullanılan kumaşlardan ve Atatürk'e ait beden ölçüleri ile kalıplarından dikilen takımlara vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. Levon Kordonciyan, "3 sene sürdü. Kolay bir çalışma değil çünkü Atatürkümüzün dönem içinde yaşadığı zamanlarda kilo alma verme durumlarıyla birlikte hazırlandı bunlar. İliklerine kadar elde açıldı, mendilleri o dönemdeki bayanların ellerinde oya gibi işlediği mendiller gibi yapıldı. Kravatlar, gömlekler hepsi o döneme göre bire bir uygulandı ki bugün bu kare birleşince bir hazine oldu" dedi.

  • DİKİŞ MAKİNESİ, FOTOĞRAFLAR

    Kıyafetler şimdilerde Kordonciyan ailesinin Harbiye'de bulunan dükkanında sergileniyor. Burada ayrıca kıyafetlerin ilk kez dikildiği dikiş makinesi ile Levon Usta ve Atatürk'ün fotoğraflarına da yer veriliyor. Dikiş makinesinin üzerini ise Atatürk'ün resimleri süslüyor.

  • "BİR HAZİNE OLDU"

    1953 yılında 60 yaşında hayatını kaybeden Levon Kordonciyan'ın torunu Atatürk'ün kıyafetlerini çevresinde gelen ısrarlar üzerine yeninden yapmaya karar verdiğini söylerken, "Dedelerimden kalma kumaşlarla birlikte yüzyılın en şık lideri Atatürk kıyafetlerini kurdum. 3 sene sürdü, kolay bir çalışma değil çünkü Atatürk'ümüzün dönem içinde yaşadığı zamanlarda kilo alma verme durumlarıyla birlikte hazırlandı bunlar.

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