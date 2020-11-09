Türkiye'nin önde gelen şirket ve markaları Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82’nci yılında özel videolarla andı. Koç Holding'in Twitter'da #yaşıyor etiketiyle yaptığı "Onu kaybettiğimizi tarih yazmayacak" sözlerinin yer aldığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü

HABERTURK.COM

TARİH YAZMAYACAK

Koç Holding'in Twitter'da #yaşıyor etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede platform içerisinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Reklam filminde bir çocuğun, Atatürk'ün vefatını yazan gazeteleri hiç kimsenin okumaması için saklama çabası konu ediliyor. Reklam filminde "Onu kaybettiğimizi tarih yazmayacak" sözleri yer alıyor.

HER 10 KASIM'DA TÜRKİYE YAĞMUR YAĞMADAN ISLANIYOR

Sabancı Holding, #DinmeyenYağmur etiketiyle paylaştığı reklam filminde "82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslanıyor" mesajını verdi. Reklam filminde öğretmen öğrencilerden 10 Kasım ile ilgili kompozisyon yazmasını istiyor. Bir öğrenci kompozisyon yazamadığını, tek bir cümle yazabildiğini belirtiyor. Öğretmen okumasını istiyor. Öğrenci "O gün bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı" cümlesini okuyor.

İNSAN KALBİ ATTIKÇA DEĞİL, KALPLER ONUN İÇİN ATTIKÇA YAŞAR

İş Bankası da bankanın kurucusu Atatürk'ü #Minnettarız etiketiyle paylaştığı reklam filmiyle andı. Filmde ''İnsan, kalbi attıkça değil, kalpler onun için attıkça yaşar'' mesajı verildi.

ONSUZ KASIM BİLMEYİZ BİZ

Borusan Holding, logomuz bugün 9’u 5 geçiyor şeklinde değiştirdi. ''Yılmayız, her güçlüğün üstesinden geliriz. Onsuz Kasım bilmeyiz biz…'' mesajı verdi.

Pegasus Hava Yolları'nın 10 Kasım paylaşımında yan yana iki karede 1938 yılı ve bugün ibaresiyle Atatürk için yapılan saygı duruşu yer aldı. Film #sonsuzadek etiketiyle paylaşıldı.

HER AN HER YERDE HASRETLE ANIYORUZ

Yataş Grup, #Hasretle etiketiyle yaptığı paylaşımda ''82 yıldır her an, her yerde hasretle anıyoruz'' notunu düştü.

GÖRÜYORSUN BİLİYORUZ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için özel bir film hazırladı. #GORUYORSUNBILIYORUZ mesajını vurgulayan film, MESS’in bu yıl hizmete sunduğu teknoloji merkezi MEXT’te çekildi.