Atatürk Kültür Merkezi 16-22 Aralık haftasında sanatla dolu

HAN SULTAN-ALTIN ORDA OPERASI-ALMATI ABAY OPERA EVİ VE TÜRKSOY

“Han Sultan-Altın Orda” Operası, 300 kişilik dev kadro, muhteşem kostümler, unutulmaz bir hikâye ile Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 2 özel temsil ile sahnelenecek.

REKLAM advertisement1

Han Sultan – Altın Orda Operası, tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan büyüleyici bir hikâye ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor. Kazakistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı, Almatı Abay Opera Evi ve TÜRKSOY iş birliğiyle sahnelenen Han Sultan, Türk tarihinin unutulmaz kadın figürlerinden birinin destansı yaşamını büyüleyici bir libretto ve etkileyici müziklerle sahneye taşıyor.

Khamit Shangaliyev bu tarihi dramada besteci olarak yer alırken, librettonun yazar koltuğunda ise Kazakistan Cumhuriyeti’nin Devlet Sanatçısı Maraltay İbrayev oturuyor. Han Sultan-Altın Orda Operası; 16 Aralık 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE Barcelona Guitar Trio & Dance, flamenko ve İspanyol gitarının büyüleyici bir birleşimiyle dinleyicileri unutulmaz bir gösteriye davet ediyor. Efsanevi Paco de Lucía’ya bir saygı duruşu niteliğindeki bu performans, virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango’yu sahnede bir araya getiriyor. Paco de Lucía’nın ölümsüz eserleri “Entre dos Aguas” ve “Zyryab”, Chick Corea’nın efsane parçası “Spain” gibi unutulmaz eserler, bu konserin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Ayrıca, izleyicilere sürpriz olarak sunulan Michael Jackson Medley’si de gecenin heyecanını artırıyor. “Billie Jean” performanslarıyla tüm dünyada tanınan Barcelona Guitar Trio, Pop’un Kralı’nın unutulmaz şarkılarını muhteşem bir gitar ustalığıyla harmanlayarak katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor.

Barcelona Guitar Trio & Dance; 17 Aralık Saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. USTALARDAN İZLER- İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU Türk pop müziğinin en samimi dönemlerinden 70'ler ve 80'lerin en güzel şarkılarını İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu “Ustalardan İzler” konseriyle sahneye taşıyor. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın yaptığı konserde; Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, İrem Sağer Güven ve Mehmet Kılınç solist olarak yer alıyor.

Ustalardan İzler- İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; 17 Aralık 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. FINDIKKIRAN- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ Çaykovski ve Petipa’nın iş birliği ile ortaya çıkan Fındıkkıran balesi; küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu masal tarzı bir yılbaşı klasiğidir. Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanmış olan Fındıkkıran, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 2024 – 2025 sanat sezonunda da izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Orkestra Şefliğini İbrahim Yazıcı’nın yaptığı Fındıkkıran’ın reji ve koreografisi Mehmet Balkan’a ait.

Fındıkkıran- İstanbul Devlet Opera Ve Balesi; 18 Aralık Saat 20.00, 19 Aralık Saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. NEVZAD ATLIĞ’IN HATIRASINA “DEDE EFENDİ’NİN FERAHFEZA AYİN-İ ŞERİFİ”-CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, kurulduğu 1975 yılından itibaren 49 yıldır sürdürdüğü geleneğini devam ettiriyor ve her Şeb-i Arûs yıldönümünde olduğu gibi yine bir Mevlevî âyini seslendiriyor. Türk musikisinin şâheserleri arasında yer alan Dede Efendi’nin Ferahfezâ âyininin bu konserde seslendirilmesinin ayrı bir sebebi de ilk vefat yıldönümünde, koronun kurucusu olan Nevzad Atlığ’ın koroyla icra ettiği ilk âyin olması. Konserde, koronun emekli sanatçılarından Münip Utandı’nın yanı sıra, saz sanatçıları Birol Yayla, Salih Bilgin, Taner Sayacıoğlu, Lütfiye Özer, Murat Bağdatlı yer alıyorlar. Şef Mehmet Güntekin’in yöneteceği konserde âyine kudüm vurarak Hüseyin Özkılıç eşlik edecek.

Nevzad Atlığ’ın Hatırasına “Dede Efendi’nin Ferahfeza Ayin-i Şerifi”; 18 Aralık Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- İSMET İNÖNÜ’YÜ ANMA KONSERİ Hollywood sinemasının unutulmaz filmlerini besteleriyle taçlandırmış olan E. W. Korngold’un tek Keman Konçertosu eseri, dünyanın en eski ve prestijli keman yarışmalarından biri olan Uluslararası Henry Wieniawski Yarışması’nda birinciliğe layık görülmüş olan, Türkiye doğumlu Veriko Tchumburidze yorumuyla sanatseverlerle buluşuyor. Konserin ikinci yarısında ise, Avusturyalı değerli şef Andreas Ottensamer yönetimindeki orkestra, üretkenliğiyle ülkesinin zorlu yıllarında var olabilmeyi başarmış, büyük Rus besteci D. Shostakovich’in 5. Senfonisi’ni seslendirecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri- İsmet İnönü’yü Anma Konseri, 20 Aralık Saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. UÇMAK HEZARFEN AHMED ÇELEBİ- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 17. Yüzyıl İstanbul'unda gönlüne aklına uçmak fikrini sabitlemiş bin ilimli Ahmed Çelebi. Nişapur Camii'nden havanın o tatlı, insanı çeken boşluğuna kollarında kapı kanatlarıyla kendini bırakan Cevheri'nin izinden giderek kuşların uçuşlarını inceleyen ve insanların bir türlü anlayamadığı bir garip insan… Bir iz bırakma gayesi peşinde rakibi Lagâri Hasan Çelebi'yle bir kavgalı bir fikir teatisinde Hezarfen. Varsa yoksa uçmak; havada süzülmenin kendine çeken duygusuna, düşüşün âlemlere sığmayan korkusu ve zevkine ulaşmak için tüm benliğini ortaya koymuş bir adam. Sultan IV. Murad'ın bu gayesinden haberi olmasıyla artık ciddiyete binen uçma sevdası, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hayat ve ölüm arasında gidiş gelişlerine dönüşür. Ya uçuş mümkün olacaktır ya da güneş o olmadan doğacaktır İstanbul'un üstüne. Ömer F. Oyal yazdığı oyunun rejisör koltuğunda ise Hakan Çimenser yer alıyor.

Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi- İstanbul Devlet Tiyatrosu; 20 Aralık Saat 20.00, 21 Aralık Saat 20.00 ve 22 Aralık Saat 15.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. II. MEHMET (MAOMETTO II)- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan G. Rossini’nin ünlü eseri “II Mehmet” (Maometto II), 21 Aralık tarihlinde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in aşk hikayesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez AKM’de kendi dilinde, İtalyanca olarak seslendirilen eserin başrollerini Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II. Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) beraber paylaşıyor.

II. Mehmet (Maometto II)- İstanbul Devlet Opera Ve Balesi; 21 Aralık Saat 16.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ- KEMAN&PİYANO RESİTALİ Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında; Solo keman ve solo piyano için bestelenmiş en iddialı eserlerden J.S. Bach’ın 'Chaccone' adlı eseri ve Prokofiev'in 1 numaralı piyano sonatının yanı sıra keman ve piyano için yazılmış en güzel eserlerden birisi olan Franck Sonatı ve Türk besteci Ahmed Adnan Saygun'un 'Horon' adlı eserinin seslendirileceği Keman ve Piyano resitali AKM’de seyirciyle buluşacak.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Keman&Piyano Resitali; 21 Aralık Saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de. TÜRKAN Türk sinemasının efsanevi ismi, Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray sahnede unutulmaz anılarını senfoni orkestrası eşliğinde seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Bodrum Hâkimi, Artık Sevmeyeceğim gibi senfoni orkestrasına göre aranje edilen Yeşilçam müzikleri Türkan Şoray'ın anılarıyla sahnede tekrar hayat bulacak.

Türkan, 22 Aralık Saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU 28 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon; modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor.

Warhol’un Dünyası- Pop Art’ın İkonu 28 Eylül- 31 Aralık tarihlerinde AKM Çok Amaçlı Salon’da. PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.

Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül-31 Aralık tarihlerinde AKM Galeri’de. KONUŞAN RESİMLER SERGİSİ 12 Aralık saat 20.00’de AKM’de açılışı gerçekleşecek olan “Konuşan Resimler Sergisi”nin yaratıcısı Ressam ve Sanat Ekonomisti Ebru Ceylan. Ceylan, “Konuşan Resimler”le ilk profesyonel sergi serisini açtı. Türkiye'nin ilk sesli betimlemeli sergisi olan “Konuşan Resimler Edebi – Ebedi” farklı sanatçılar tarafından tabloların hikayelerinin seslendirmesi ile hayat buldu.

Türk edebiyatına damga vuran ölümsüz mısralar, Ceylan’ın tuvaline yansıyan renklerle, onları konuşturan seslerle sıra dışı bir deneyim sunuyor. Konuşan Resimler Sergisi; 12-18 Aralık tarihleri arasında AKM Tiyatro Salonu Fuaye'de gerçekleşecek.