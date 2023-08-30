Atatürk Köşkü'nün restorasyonunda sona gelindi

"MOBİLYALARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ AY MONTAJLANACAK"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek "Burada çok yoğun ve ummalı bir çalışmayla belli bir aşamaya geldik. Şu an itibarıyla artık finale doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında artık Atatürk Köşkü'nü açma sürecindeyiz.