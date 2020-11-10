Bugün 10 Kasım... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü... Elbette Atatürk’ü hepimiz tanıyor ve biliyoruz. Fakat 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde onu bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz. En çok hangi yemekleri severdi? En çok hangi yemeği tatmak istemişti? İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler ve son dileği...

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Bugün günlerden 10 Kasım… Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıldönümü. Atatürk, siyasi liderliğinin ötesinde, alışkanlıkları, değer yargıları, hayatıyla da herkese örnek oldu. Elbette Atatürk’ü hepimiz tanıyor ve biliyoruz. Fakat 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde onu bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz. En çok hangi yemekleri severdi? En çok hangi yemeği tatmak istemişti? Büyük özlem duyduğumuz Ulu Önder Atatürk’ü saygıyla anıyoruz…

ÇOK FAZLA YEMEK YEMEYİ ZARARLI BULURDU

Yaşamında sofra adabına çok önem veren Atatürk yaşadığı yıllarda yemek seçmez fakat sevdiği yemeklere sofrada yer verilmesini isterdi. Ayrıca yaptığı bir konuşmada çok yemek yenmesini tasarrufa aykırı bulduğunu söyleyerek sağlığa zararlı olduğunu belirtmişti. Ulu Önder’in sofradan genellikle tam doymadan kalktığı bilinirdi. Sofrası ise oldukça sadeydi...

Mustafa Kemal Atatürk, çok sade bir kahvaltı ile güne başlardı. Bir dilim ekmeğin yanında, soğuk ayran içerdi veya bir kase yoğurt tüketirdi. Hatta bazı zamanlar çay ve kahve ile güne başlardı. Daha sonra da gazetelerini okurken sütlü kahvesini içerdi. Atatürk’ün kahveye çok düşkün olduğu ve günde 10-15 fincan kahve tükettiği biliniyor.

Atatürk’ün en sevdiği yemek etsiz kuru fasulye, kendisinin tabiriyle ‘yağlı fasulye’ idi. Hatta öyle severdi ki konakta mutlaka kuru fasulye bulunurdu. Atatürk, fasulyenin yanında pilav yerdi. Ulu Önder’in ekmek ile arası yoktu. Pilav yoksa öğünlerle birlikte iki dilim ekmek yemek ona kafi geliyordu.

ARA ÖĞÜNLERDE AYRAN İÇERDİ

Annesi Zübeyde Hanım’ın elinden çıkmış olan Selanik usulü ıspanaklı börek, Cumhuriyetimizin kurucusunun çocukluğundan kalma en özel lezzetlerdendi. Öğünlerinde ayrana sık sık yer veren Atatürk, böreğin yanında ayran içmeyi çok severdi. Hatta kahvaltının ve yemeklerin yanı sıra, ikindi vakitlerinde de bir kase ayran içerdi.

Atatürk’ün, akşam yemekleri ise daha kalabalık geçerdi. Davetlilerle beraber yemek yerken ülke meselelerini konuşmayı seven Atatürk’ün akşam yemekleri oldukça uzun sürerdi. Akşam yemeklerinde ise bamya ve karnıyarık sıklıkla tüketilirdi.

Bunun yanında kavun, kavrulmuş tuzlu leblebi ve fıstık Atatürk'ün bir şeyler atıştırmak istediğinde ilk tercihleriydi.

Akşam yemeğinden sonra gece geç saatlere kadar çalışan, kitap okuyan Atatürk, bu sırada karnı acıktığında yumurta tüketirdi. Tatlıyla pek arası olmadığı bilinen Atatürk’ün ara sıra gül reçeli yediği söyleniyor.

SON DİLEKLERİNDEN BİRİ

Atatürk'ün en sevdiği yemeğin enginar olduğu söylense de bu tamamen yanlış… Çünkü Çünkü Mustafa Kemal hiç enginar yememiş ama tatmayı çok istemişti. Hatta son isteklerinden birisiydi… Yaveriyle arasında geçen konuşma ise şöyleydi:

“Çocuk, ben hiç enginar yemedim biliyor musun?”

“Türkiye'nin en ünlü aşçısı sizin için hazırladı. Kahramanmaraş'tan trenle yola çıktı. Geliyor Paşam”

Ama o tren 10 Kasım'a yetişemedi. Mustafa Kemal Atatürk merakla beklediği enginarı yiyemeden hayatını kaybetti.