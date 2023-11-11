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        Haberler Gündem Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı gözaltında

        Beşiktaş'ta camide Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bostancı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 00:23 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:23
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        Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı gözaltında
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti.

        Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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