Atatürk Barajı'nın suları çekilince ortaya çıktı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinin sahil şeridine yakın bölgesinde Atatürk Barajı'nın seviyesi yaklaşık 20 metre kadar düştü.
İHA'nın haberine göre suların çekilmesiyle baraj sahilindeki mezarlar ortaya çıktı.
Alandaki tarihi yapıları fark eden balıkçılar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki uzman ekip, balıkçıların ihbarı üzerine bölgede incelemede bulundu.
Yapılan incelemede Roma Dönemi'ne ait mezarlar, çeşitli kırık kaplar ve Neolitik Dönem'e ait balta ve kesici aletler bulundu.
Aynı alanın yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tepede ise Roma Dönemi'ne ait kaya mezarı bulundu.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçıların ihbarıyla bölgede inceleme yaptıklarını kaydederek, “Balıkçıların yapmış olduğu ihbar sonucu Samsat ilçesi sınırları içinde bulunan alana geldik. Su seviyesinin düşmesi sonucu baraj sularının çekilmesiyle beraber bu nekropol alanı ve yerleşim alanı ortaya çıkmış. Bu alanda özellikle Roma Dönemi'ne ait mezarlar tespit edildi ve ayrıca daha önceki dönemlere ait yani Neolitik Dönem'e ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik. Yine hemen arka kısımda ise farklı tipte mezarlar tespit ettik” dedi.
Balıkçı Mehmet Laçin ise, balık avlarken fark ettikleri tarihi yeri görür görmez Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdiklerini söyledi.
Tespit edilen alanın SİT alanı olması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna rapor sunulacağı öğrenildi.
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