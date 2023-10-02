Ataşehir'de virajı alamayan kamyonet devrildi
Ataşehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, virajı alamayarak devrildi. Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtuldu
Kaza, saat 03.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre, bir yemek firmasına ait Mehmet Emin Bahadur'un kullandığı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Kamyonet şoförü Mehmet Emin Bahadur kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri devrilen kamyonet çevresinde incelemelerde bulundu, itfaiye ekipleri ise yangın ihtimaline karşı tedbir aldı. Kamyonet, trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.