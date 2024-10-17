Ataşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

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Ataşehir'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Aşık Veysel Mahallesi 3042. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu arada, kurşunların isabet ettiği bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.