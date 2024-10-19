Ataşehir'de kimyasal madde deposunda yangın paniği
İstanbul Ataşehir'de kimyasal madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 19.10.2024 - 06:21 Güncelleme: 19.10.2024 - 06:21
Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Hercai Menekşe Sokak'ta kimyasal madde deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.
AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra depoda soğutma çalışması yaptı.
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