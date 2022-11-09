Jeneratör üretim tesisinde patlama: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel giysili ekipler tarafından ambulansa konuldu. Yaralılar ambulanslarla Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık bölümüne götürüldü.

Polis ekipleri şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucu ilk belirlemelere göre patlamanın sanayi tüpünden meydana geldiği öğrenildi.