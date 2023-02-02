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Ataşehir'de bir evde baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu

Ataşehir'de itfaiye ekipleri, yangın ihbarı nedeniyle gittikleri evde baza içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış, boğazı kesilmiş kadın cansız bedeni buldu

Giriş: 02.02.2023 - 00:54 | Güncelleme: ABONE OL
Ataşehir'de bir evde baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
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AA

Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri yangın ihbarı üzerine Mevlana Mahallesi'ndeki bir binaya gitti. Duman çıkan daireye girerek inceleme yapan itfaiye ekipleri, baza içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış, boğazı kesilmiş kadın cansız bedeni bulunduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen cansız bedenin yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

Eve giriş ve çıkış görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin isminin "Erkin" olduğunu belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Cansız beden morga kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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