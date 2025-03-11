Ataşehir Belediyesi "Zabıta360" aracını tanıttı

İstanbul'un Ataşehir Belediyesi, "Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm" lansman programını dün gerçekleştirdi. Akıllı şehircilik kapsamında hayata geçirilen Zabıta360, AtaGöz, Akıllı Atık Toplama Sistemi ve Sanal Asistan projeleri basına tanıtıldı.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Zabıta360 aracı ilgi gördü. Etkinlikte projelerin ekipmanları detaylı olarak tanıtılırken, kullanılan teknolojileri hakkında bilgiler paylaşıldı.

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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Akıllı belediyecilik vizyonu kapsamında hayata geçirilen Zabıta360 projesinin, ilçede vatandaşların sıkça ilettiği sorunları hızlı bir şekilde tespit etmek için tasarlandığını söyledi. Adıgüzel, yapay zeka ile desteklenen aracın üzerinde bulunan kamera ve sensörler sayesinde Belediye için birçok veriyi anlık elde ettiğini söyledi.

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Başkan Adıgüzel, "Zabıta360, hava kirliliğini ölçebiliyor, ses seviyelerini tespit edebiliyor ve görüntü işleme teknolojisiyle kaldırım bozuklukları, çöp konteynerlerinin doluluk oranları, yol bozuklukları gibi çeşitli sorunları belirleyebiliyor" dedi.

Başkan Adıgüzel, aracın Çağrı Merkezi ile entegre çalışarak, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne otomatik olarak ilgili iş taleplerini ileteceğini ve sürecin hızla çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Ayrıca, çevre kirliliği ve gürültü gibi tespitlerin de Çevre Müdürlüğü'ne bildirileceğini belirtti.

Ataşehir’in 17 mahallesinin her gün düzenli olarak denetleneceğini vurgulayan Başkan Adıgüzel, bu teknolojik adımın, ilçedeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Projenin ilk olduğunu ifade eden Başkan Adıgüzel önümüzdeki aylarda aracın yollarda olacağını söyledi. Talebe göre bir tane olan aracın artırılabileceğini ifade etti.

Lansmanda tanıtılan diğer teknolojiler hakkında da bilgiler verildi. "AtaGöz" adlı projede drone ve görüntü işleme teknolojisiyle imar aykırılıklarını tespit edip, çevre ve yeşil alan kontrolü sağlıyor. Afet durumlarında da yön belirleyici imkanlar sunması planlanıyor.

"Sanal Asistan" uygulaması ile vatandaşların belediye ile hızlı iletişimini sağlamak için sohbet robotu hizmete sunulacak. Akıllı Atık Toplama Sistemi ise, atık toplama maliyetlerini yüzde 50 oranında azaltarak, daha verimli hizmet sunmayı hedefliyor. Bu sistem, atık yoğunluğunu izleyerek temizlik ekiplerinin işlerini hızlandırırken, çevre dostu bir yönetim sağlıyor. AtaGöz, Akıllı Atık Toplama Sistemi uygulamada yerini alırken Zabıta360 ve Sanal Asistan projelerinde iş geliştirme süreçleri devam ediyor.