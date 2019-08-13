Geçtiğimiz günlerde olaylı bir polis operasyonuyla gözaltına alınan Kırgızistan eski devlet başkanı Atambayev'e yöneltilen suçlamalar belli oldu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Atambayev'in darbe planlaması yapmakla suçlandığı belirtildi. Atambayev ayrıca bir özel harekat polisini öldürmek ve kitlesel gösteri organize etmekle suçlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Kırgız polisi Atambayev'in evine bir operasyon düzenlemiş ancak Atambayev teslim olmayı reddedince çatışma çıkmıştı.

Atambayev, evine düzenlenen operasyona ilişkin, "Daha önce silah kullanacağımı söylemiştim. Uyarılarımı dikkate almadılar. Burada sadece bende silah var. Vatandaşların elinde silah yok. Dün silah kullandım." diye konuşmuştu.

Çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralanırken, 1 polis memuru hayatını kaybetmişti. Atambayev'in destekçileri de sokağa çıkarak polisle karşı karşıya gelmişti.

Kırgız polisi, olaylardan bir gün sonra ikinci bir operasyon düzenleyerek Atambayev'i gözaltına almıştı.

Atambayev'in dokunulmazlığı meclis tarafından 27 Haziran'da kaldırılmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine operasyon düzenlemişti.

Atambayev, ülkeyi 2011-2017 yılları arasında yönetmişti.