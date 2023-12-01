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        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararlarıyla 4 üniversiteye yeni rektör ataması kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 03:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 03:27
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        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Hakan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliğine iş müfettişi Mehtap Kemeldere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Mehmet Ali Yarış getirildi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Abdullah Akıllıoğlu, Adem Kumru, Ahmet Sarı, Bahri Horasan, Buğra Gökhan Kutsi Özkan, Bünyamin Işık, Cahit Yuntür, Caner Cengiz, Cenk Selahattin Celep, Çağan Nihan Altunç, Çağla Ersayın Arık, Çağlayan Gönüllü, Damla Gül, Ebru Atuğ, Erdal Hakverdi, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, İsmail Gülbudak, Kürşat Kayacan, Mehmet Akçiçek, Mehmet Ali Yaprak, Mehmet Keskinoğlu, Mehmet Korkmaz, Merve Yılmazsoy, Mikail Torlak, Muhammed Özdemir, Muhammed Tarık Yalçın, Remziye Yıldırım, Selçuk Helvacı, Süleyman Demir, Süleyman Özcan, Şenol Yavuz, Tuba Bedir, Ümit Uzun ve Zeynep Kurt atandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Burcu Akkaya getirildi.

        4 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

        AA'nın haberine göre; 4 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Karar kapsamında Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

        GÖREVDEN ALMA KARARI

        Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem, görevden alındı.

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        #Resmi Gazete
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