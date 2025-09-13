Habertürk
        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 00:35 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:43
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin atandı.

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne ise Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki getirildi.

        3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam görevden alındı.

        Öte yandan Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince asıl üye olarak Uğur Kızılca, yedek üye olarak Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

