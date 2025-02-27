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        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 02:12 Güncelleme: 27.02.2025 - 07:22
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        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Akın ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık görevden alındı.

        Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ali Aybey, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İbrahim Esenkar, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Yunus Öz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ayfer Özdemir Tefon, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Ziya Kürşat Babayiğit, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ersoy Günay, Personel Dairesi Başkanlığına Uğur Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Oğuz Özdemir atandı.

        SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

        SGK'de açık bulunan Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Küçükevcilioğlu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Balaban, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Engin Akyol ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Yakup Koç getirildi. Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.

        ADLİ TIP KURUMU

        Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Yilmaz ile Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine Prof. Dr. Mustafa Özsütcü atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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