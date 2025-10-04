Atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 4 Ekim 2025 Resmi Gazete'de alınan kararları
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Ekim Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 4 Ekim 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları...
4 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye’de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Yürürlük Süresinin 15 Şubat 2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 5 Yıllık Bir Dönem İçin Uzatılmasına İlişkin Olarak Teati Edilen Ekli Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10440)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10441)
–– 3213 Sayılı Maden Kanununa Ekli (3) Sayılı Tablo Kapsamındaki IV. Grup Madenler ile Krom Madeni İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının 1/1/2025 Tarihinden İtibaren %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10442)
–– Ankara İli, Kahramankazan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Çamlıdere T3 Tüneli Çıkışı-İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi Arası İçmesuyu Ana İletim Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10443)
–– 154 kV (Söğüt TM-Kartal RES TM) Brş.N.-Metristepe RES TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10444)
–– 154 kV İsdemir Mardin-2 GES TM-Mardin-2 TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10445)
–– 154 kV Aydınkonak TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10446)
–– 154 kV (Kızıltepe-Çırçıp) Brş.N.-Akalın Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10447)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10448)
–– Beypazarı-Nallıhan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10449)
–– Keçikaya HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli-Malıköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10450)
–– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10451)
–– Çorum İli, Alaca İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10452)
–– İklim Değişikliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik Olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 10453)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/375, 376, 377, 378, 379, 380)
YÖNETMELİKLER
–– Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10454)
–– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10455)
–– Hitit Üniversitesi Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/3)
–– Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/10/2025 Tarihli ve 13832, 13833, 13834, 13835, 13836 ve 13837 Sayılı Kararları
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35887] Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü görevden alındı. Başkanlıkta Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler ve Ahmet İshak Demir atandı. Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hüseyin Demirhan, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Metin Akbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ensari Yentürk, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Hamza Bayram, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Sinan Kazancı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Halit Güldemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mehmet Arslan, 1’inci Hukuk Müşavirliğine Ertuğrul Coşkun ve İstanbul İl Müftülüğüne Emrullah Tuncel atandı.
Ayrıca karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak; Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak ise Dr. Fatih Mehmet Aydın ve Tahir Tural atandı.
Karara göre Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Eda Yiğit getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise açık bulunan İş Müfettişliğine Ahmet Erdaş atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına Vergi Müfettişleri Ali Onay, Fatih Demirkıran ve İbrahim Ayyıldız, Vergi Başmüfettişliğine yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Aliağa Bölge Liman Başkanlığına Günhur Şanlı, Antalya Bölge Liman Başkanlığına ise Mustafa Ergüven atandı.
(I) SAYILI LİSTE (GÖREVDEN ALINANLAR)
1 Başkan Yardımcısı Burhan İŞLİYEN
2 Başkan Yardımcısı Kadir DİNÇ
3 Başkan Yardımcısı Selim ARGUN
4 Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi KARSLI
5 Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi BİRCAN
6 Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban KONDİ
7 Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut ÖZDEMİR
8 Dinî Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyip DOYMAZ
9 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin KAHRAMAN
10 İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif PUSMAZ
11 Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa IRMAKLI
12 Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan GÜÇLÜ
(II) SAYILI LİSTE (ATANANLAR)
1 Başkan Yardımcısı Hüseyin HAZIRLAR
2 Başkan Yardımcısı Hafız Osman ŞAHİN
3 Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet KARACA
4 Başkan Yardımcısı Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER
5 Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin DEMİRHAN
6 Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin AKBAŞ
7 Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari YENTÜRK
8 Dinî Yayınlar Genel Müdürü Hamza BAYRAM
9 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi YALÇINKAYA
10 İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan KAZANCI
11 Strateji Geliştirme Başkanı Halit GÜLDEMİR
12 Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet ARSLAN
13 I. Hukuk Müşaviri Ertuğrul COŞKUN
(III) SAYILI LİSTE (2547 SAYILI KANUNUN 38 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLENLER)
1 Başkan Yardımcısı Ahmet İshak DEMİR
2 İstanbul İl Müftüsü Emrullah TUNCEL
