Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında İtalyan ekibi Atalanta, İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk ediyor. Bu sezon Devler Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Atalanta, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Beklentilerin uzağında kalan Real Madrid ise Atalanta'yı yenerek kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Carlo Ancelotti’nin Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Atalanta - Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11’de mi?