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        Haberler Bilgi Spor Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?

        Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlılar, Atalanta deplasmanından mutlak 3 puanla dönmek istiyor. İtalyan ekibi ise üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. İspanyol devi, 6 puanla 24. sırada yer alırken Atalanta ise 11 puanla 5. sırada bulunuyor. Arda Güler için gözler Ancelotti'nin kadro tercihine çevrildi. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Atalanta - Real Madrid canlı izle linki ve mücadeleye ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:55
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında İtalyan ekibi Atalanta, İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk ediyor. Bu sezon Devler Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Atalanta, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Beklentilerin uzağında kalan Real Madrid ise Atalanta'yı yenerek kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Carlo Ancelotti’nin Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Atalanta - Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11’de mi?

        • 2

          ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta mücadelesinde Real Madrid, İtalyan ekibi Atalanta’ya konuk olacak.

          Atalanta - Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü saat 23:00'te başlayacak.

        • 3

          ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Atalanta - Real Madrid maçı, TRT’nin dijital platformu Tabii Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

          Stadio di Bergamo'da oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          ATALANTA: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Hien - Bellanova, De Roon, Pasalic, Ederson, Ruggeri - Lookman, De Ketelaere.

          REAL MADRİD: Courtois - Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia - Valverde, Bellingham, Modric - Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.

        • 5

          ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

          TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr

        • 6

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Real Madrid'de son olarak La Liga'da Girona deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler 1 gol atmıştı.

          89 dakika oyunda kalan milli yıldız, bu sezon Real Madrid forması ile ilk gol sevinci mutluluğu yaşamıştı. Atalanta deplasmanında Arda Güler'in mücadeleye yedeklerden başlaması ve ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor.

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