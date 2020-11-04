Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. hafta maçında İtalyan ekibi Atalanta ile İngiliz temsilcisi Liverpool karşı karşıya geldi. Azzurri d'Italia'da oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 16, 33 ve 54. dakikada Diogo Jota, 47. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Jürgen Klopp'un 45 milyon euro karşılığında Wolverhampton'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Portekizli Diogo Jota, son 4 resmi maçta 6 gol attı.

Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Liverpool 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atalanta 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Liverpool, Atalanta'yı İngiltere'de ağırlayacak.