Atalanta: 1 - Lazio: 1

İtalya Serie A mücadelesinde Atalanta, Lazio ile karşı karşıya geldi.Atalanta takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Etrit Berisha, Rafael Toloi, Jose Luis Palomino, Gianluca Mancini, Hans Hateboer, Robin Gosens, Papu Gomez, Remo Freuler, Marten de Roon, Josip Ilicic, Duvan ZapataLazio takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Thomas Strakosha, Wallace, Stefan Radu, Francesco Acerbi, Joaquin Correa, Marco Parolo, Senad Lulic, Sergej Milinkovic-Savic, Milan Badelj, Adam Marusic, Ciro ImmobileDakikalar 1 olduğunda Duvan Zapata ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk devresi 1-0 bitti. İlk 45 dakikada Lazio futbolcusu Marco Parolo sarı kart gördü. 90. dakikada Lazio oyuncusu Francesco Acerbi maçı 1-1 yapan golü attı.İkinci 45 dakikada Lazio futbolcuları Wallace, Jordan Lukaku, Francesco Acerbi ile Atalanta futbolcuları Duvan Zapata, Hans Hateboer, Berat Djimsiti sarı kart gördü.Maçın 2. yarısında Atalanta takımında Jose Luis Palomino, Josip Ilicic, Papu Gomez oyundan çıkarken Berat Djimsiti, Mario Pasalic, Andrea Masiello mücadeleye dahil oldu, Lazio takımında ise Jordan Lukaku ve Felipe Caicedo girdi, Milan Badelj ve Wallace çıktı. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.İddaa'da 156 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 3.20 oran kazanmış oldu.Atalanta son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Lazio ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip.