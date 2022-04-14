Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde RB Leipzig'i konuk etti.

Mücadelede gol perdesini Alman ekibi RB Leipzig açtı. 18. dakikada Christopher Nkunku, Laimer'in asistinde topu ağlarla buluşturdu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

Mücadelede 87. dakika oynanırken Mateu Lahoz penaltı noktasını gösterdi ve Nkunku farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele RB Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 1-1 biten ilk maçın ardından rakibine 3-1'lik üstünlük kuran RB Leipzig yarı finale yükselen taraf oldu.