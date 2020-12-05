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Mesut Çaytemel, uzun süredir emek verdiği Hatayspor'un 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinden ve bu takımda forma giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Aralık ve ocakta kendilerini yoğun bir fikstürün beklediğini belirten 36 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle hedefimiz bu ligde kalıcı olmak ancak maçların sonuçlarına, ligin gidişatına göre daha farklı hedefler koyabiliriz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasının üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Mesut Çaytemel, "Takımımın 53 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi. Pandemi süreci nedeniyle taraftarlarımız maalesef şu an için bu güzellik ve mutluluktan mahrum kalıyor, onlar için üzülüyorum ama kendim, şehir ve takım için çok sevinçliyim. Bu güzel kulübün buralarda olması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA KİM KATILSA HEMEN UYUM SAĞLAYABİLİYOR"

Mesut Çaytemel, takım arkadaşları ile aralarındaki uyumdan memnun olduğunu vurgulayarak, "Bizim takımımızın ilginç bir özelliği var. Takıma kim katılsa hemen uyum sağlayabiliyor. Belki bizden, belki şehirden, belki kulübün kendisinden kaynaklanıyor. Gelen bütün transferler, takıma çok güzel uyum sağlıyor. Süper Lig'de aldığımız sonuçlar ortada, bunun da uyumun bir parçası olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de sahalarında oynadıkları 4 maçta yenilmediklerini hatırlatan ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:

"Sahamızda bir yenilmezlik serimiz var. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Gerçekten biz Hatayspor olarak kendi sahamızda daha öz güvenli ve iyi oynuyoruz. Şunu söyleyebilirim ki Hatay, her zaman rakipler için zor bir deplasman olmuştur. Sahamızda ciddi rakiplerimize baskı kurabiliyoruz. Bunun sonucunda da sonuçlar hep olumlu geliyor. Bu sene de Süper Lig'de sahamızda bir yenilmezliğimiz var. Sahamızda oynanmamış bir Erzurumspor maçı var. İnşallah onu da en iyi şekilde geçeriz. Amacımız tabii ki içeride, dışarıda iyi futbol oynayarak puanlar kazanmak."

İki maç eksikleri olmasına rağmen ligde iyi bir konumda bulunduklarını belirten Mesut Çaytemel, ellerinden geldiğince taraftarlarına güzel futbol izlettirmek ve şehirlerini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini de sözlerine ekledi.